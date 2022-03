Torlinientechnik versagt bei Mainz-Spiel gegen Bielefeld – VAR schreitet ein, Zwayer nimmt Tor zurück

Mit einem 1:0 zugunsten der Hausherren ging es bei der Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und Arminia Bielefeld in die Pause. Ginge es nach der Torlinientechnik, hätten die Mainzer jedoch bereits deutlicher in Front gelegen. Nach einer Ecke der Gastgeber bugsierte Mainz-Innenverteidiger Moussa Niakhaté den Ball per Kopf in Richtung des Bielefelder Tores. Arminia-Schlussmann Stefan Ortega vereitelte den Abschluss des Defensivmanns – und das eindeutig vor dem Überschreiten der Torlinie. Kurios: Schiedsrichter Felix Zwayer signalisierte dennoch ein Tor für die Mainzer und deutete auf seine Uhr, die ihm offenbar per Vibration das Signal für einen regulären Treffer übermittelt hatte.

