Torloses Remis gegen Donezk: Inter Mailand bleibt in der Königsklasse ohne Sieg

Die Gladbacher Champions-League-Gruppengegner Shakhtar Donezk und Inter Mailand haben sich am zweiten Vorrunden-Spieltag mit einem torlosen Remis getrennt. Eine Woche nach dem 3:2-Sieg bei Real Madrid musste sich der ukrainische Fußball-Meister am Dienstag in Kiew mit einem 0:0 begnügen. Inter hatte zum Auftakt gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach 2:2 gespielt.