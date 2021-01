"Eine Tormaschine" - Lasogga glaubt wegen Rekordjäger Terodde an Bundesliga-Aufstieg des HSV

Pierre Michel Lasogga fiebert mit dem Hamburger SV im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga mit. "Den HSV verfolge ich natürlich weiterhin und schaue so viele Spiele wie möglich. Hoffentlich schaffen sie dieses Jahr endlich den Aufstieg, dieser Klub gehört einfach in die Bundesliga", sagte der ehemalige HSV-Torjäger am Donnerstag dem TV-Sender Sky Sport. Da als einer seiner Nachfolger nun Simon Terodde für die Hanseaten stürmt, glaubt der 29-Jährige, dass der HSV "es dieses Jahr packen" wird. Lasogga spielt mittlerweile für den katarischen Erstligisten Al-Arabi. Anzeige

"Ich kenne Terodde, er ist eine absolute Tormaschine. Ich wünsche ihm nur das Beste, dass er dem HSV hilft, wieder erstklassig zu werden. Im Moment macht er einen Riesenjob und ich glaube deswegen geht der HSV hoch", betonte Lasogga. Terodde ist mit seinen bis dato 133 erzielten Treffern seit September alleiniger Rekord-Torschütze in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga.

Im Sommer 2019 hatte Lasogga Hamburg in Richtung Katar verlassen. Zwar vermisse er Deutschland, wie er betonte, es sei aber "nach den vielen turbulenten Jahren auch ganz gut, ein bisschen Abstand dazu gewonnen zu haben", erklärte der Mittelstürmer.

Corona-Krise schränkt Lasoggas Leben in Katar ein In Katar gefalle es ihm bestens. "Mir geht’s gut, uns als Familie geht’s hervorragend. Die Umstände sind wie überall auf der Welt durch das Virus verändert, allerdings ist in Katar ein relativ normales Leben möglich. Die Geschäfte und Restaurants haben geöffnet, es herrscht Maskenpflicht", berichtete der gebürtige Gladbecker. "Was schade ist: Wir dürfen das Land nicht ohne weiteres verlassen und aufgrund der Beschränkungen auch keinen Besuch erhalten", betonte er.