Torreicher Schlagabtausch mit dem 1. FC Köln: Serge Gnabry rettet FC Bayern

Julian Nagelsmann hat seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer des FC Bayern eingefahren. Fünf Tage nach dem Supercup-Triumph gegen Borussia Dortmund kamen die Münchner zu einem mühevollen 3:2 (0:0) gegen den 1. FC Köln und zeigten im Vergleich zum 1:1 beim Saison-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach erst in manchen Phasen nach der Pause ansteigende Form. Schon am kommenden Mittwoch haben die Münchner die nächste Gelegenheit, um an den Automatismen unter ihrem neuen Trainer zu feilen. Dann steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Oberligisten Bremer SV an.

Anzeige