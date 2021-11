Alleiniger Tor-Rekord: Schalke-Profi Terodde überholt Schatzschneider mit Treffer in Bremen

Mit seinem Treffer gegen Werder steht Terodde nun bei zwölf Toren in dieser Saison und führt zudem die aktuelle Torschützenliste gemeinsam mit Sven Michel vom SC Paderborn an. Schalkes "Tormaschine" hatte bereits vor der letzten Länderspielpause einen unglaublichen Lauf von acht Treffern in sechs aufeinanderfolgenden Spielen. Seine letzten Tore erzielte Terodde beim 2:0-Auswärtssieg in Rostock (Doppelpack) und beim 3:0-Heimerfolg gegen Ingolstadt zum Endstand. Es folgte eine ungewöhnliche Flaute für den Angreifer: Gegen Hannover, Dresden, Heidenheim und Darmstadt blieb Terodde ohne Ertrag. Gegen Werder durfte er nun umso mehr jubeln.