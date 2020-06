Torrekorde, Wechselflut, Schalke-Absturz: Die Bundesliga-Saison 2019/20 in Zahlen

Die 57. Bundesliga-Saison war eine außergewöhnliche, auch wenn am Ende der achte Meistertitel in Folge für die Bayern stand. Das Ende war eigentlich für den 16. Mai vorgesehen, in Wahrheit erfolgte es sechs Wochen später. Wegen der Corona-Pause - zwischen 8. März und 16. Mai ruhte der Ball - Trotzdem war es nicht die längste Saison aller Zeiten, 1971/72 fing sie zwei Tage früher an und hörte zwei Tage später auf. Der SPORTBUZZER stellt noch mehr kuriose Fakten und Zahlen der Bundesliga-Saison vor:

Auswärtsstärke und Heimnachteil Nie gab es mehr Auswärtssiege (115), was wesentlich an den leeren Stadien ab Spieltag 26 lag. Betrug der Anteil bis zur Pause 35 Prozent, waren es danach 45 Prozent. Das und die damit einhergehende Heimschwäche führte zu allerlei Rekorden: sieben Teams holten auswärts mehr Punkte als zuhause, Leipzigs Timo Werner stellte mit 17 Auswärtstoren die Bestmarke von Jupp Heynckes (1973/74) ein. 123 Heimsiege sind ein historisches Tief, Absteiger Paderborn blieb 13 Heimspiele in Folge sieglos (Rekordeinstellung). Hoffenheim schaffte das Kunststück, zuhause die zweitmeisten Gegentore und auswärts mit die wenigsten zu bekommen – und als erster Klub mit neun Heimniederlagen in den Europapokal einzuziehen.

Wechselflut Nach dem Re-Start waren bis zu fünf Einwechslungen erlaubt. Paderborns Trainer Steffen Baumgart machte davon als erster Gebrauch (beim 0:0 in Düsseldorf). Die Regel ist mit ein Grund dafür, dass so viele Spieler wie nie zum Einsatz kamen (485). Torrekorde 982 Tore fielen, mehr gab es zuletzt 1986/87 (990). Robert Lewandowski wurde zum fünften Mal – und zum dritten Mal in Folge – Torschützenkönig. Gerd Müller schwebt weiter über ihm, aber 34 Tore schoss im Alter von 31 Jahren noch keiner. Dass er gegen 16 der 17 Gegner traf, ist die Einstellung eines Rekords. Dortmunds Wunderknabe Erling Haaland dagegen debütierte mit drei Joker-Toren (Rekord) und hat wie zuvor nur Uwe Seeler (1963/64) nach 15 Spielen schon 13 Mal getroffen. Zuschauereinbruch Auch das bewirkte Corona. Erstmals seit 1993/94 rutschte der Schnitt unter die Marke von 30.000 Zuschauern (29.586). Bei 82 Spielen blieben die Stadien leer. Bis zum Corona-Break lag der Schnitt bei rund 40.400 – und damit so niedrig wie seit zwölf Jahren nicht mehr.

Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? Erkennst du dein Bundesliga-Stadion? ©

Trainerroulette Neun Übungsleiter wurden ausgetauscht, ein Mittelwert. Aber es traf nur sechs Vereine (zuletzt war dies in der Saison 2015/16 der Fall), denn Hertha wechselte gleich dreimal. Dass ein Verein für ein Drittel der Rauswürfe zuständig war, schaffte zuletzt der Hamburger SV (2015/16). Für die Hertha war es nichts Besonderes, auch 1990/91 brauchte sie vier Trainer. Der FC Bayern war im November das erste Bundesliga-Team, das den Trainer wechselte (Hansi Flick für Niko Kovac), das war ein Novum. Nur sie schaffen es offenbar auch, nach Trainerwechsel noch Meister zu werden (wie 1994 und 2018). Schalkes Rekordabsturz 30 Punkte in der Vorrunde – da legte sich Schalke zur Ruhe und gewann nach dem 18. Spieltag gar nichts mehr. Damit ist Schalke 04 der erste Verein, der in der Rückrunde trotz 16 sieglosen Spielen und nur neun Punkten nicht abstieg. Trainer David Wagner ist der zwölfte Trainer, der so eine Serie im Amt überstand. Der letzte: Jürgen Klopp (2006/07 in Mainz). Die Rekordmeister Seit 2009/10 waren Thomas Müller und David Alaba bei allen Meisterschaften der Bayern dabei. Mit nunmehr neun Titeln zogen sie mit Franck Ribery gleich. Im Gegensatz zu ihnen hat ihr Mitspieler Javi Martinez (8 Mal) noch keine Saison ohne Meisterschaft erlebt. Von den Immer-Meistern ist er der Erfolgreichste.

Die 30 Meistertitel des FC Bayern München im Überblick Der FC Bayern München ist zum 30. Mal deutscher Meister. Alle Titel hier im Überblick. ©