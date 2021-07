Torres, Schick, Damsgaard & Co.: Diese Profis spielten sich bei der EM ins Transfer-Schaufenster

Eine Europameisterschaft dient speziell jungen Fußballern als Sprungbrett, wobei manche – wie Spaniens Pedri – schon in der europäischen Beletage angekommen sind. Der 18-jährige Mittelfeldspieler glänzt längst beim FC Barcelona. In diese Top-Kategorie könnten bald auch andere Jungstars vorstoßen. Diese elf Spieler sind besonders in den Fokus gerückt. Anzeige

Gianluigi Donnarumma (22 Jahre, Italien/Tor): Misst 1,97 Meter und ist spätestens seit dem Elfmeterschießen gegen Spanien sowieso der Allergrößte. Stark auf der Linie, sicher in der Luft und ordentliche Pässe kriegt er auch noch hin. Dem Torwart, der bis 30. Juni beim AC Mailand angestellt war, gehört die Zukunft - und er wohl bald Paris Saint-Germain. Der französische Spitzenklub könnte Donnarumma ablösefrei verpflichten, deshalb dürfte ein üppiges Gehalt in zweistelliger Millionenhöhe für den Torwart locker drin sein. Aktueller Marktwert (laut transfermarkt.de): 60 Millionen Euro.

Pau Torres (24, Spanien/Abwehr): Manchester United soll um den Innenverteidiger des FC Villarreal buhlen, der bei der EM in allen sechs Spielen für Spanien zum Einsatz kam, zuletzt aber seinen Stammplatz verlor. Fiel beim 5:3 nach Verlängerung gegen Kroatien zwar etwas ab, dafür aber auch mit zwei Torvorlagen auf. In Villarreal steht der 1,91 Meter große Abwehrspezialist noch bis 2024 unter Vertrag. Aktueller Marktwert: 50 Millionen Euro.





Joakim Maehle (24, Dänemark/Abwehr): Schoss zwei Tore, gab eine Vorlage und mit guten bis sehr guten Leistungen den Ton in der dänischen Abwehr an. Der Rechtsverteidiger mit Vorwärtsdrang steht bis 2025 noch bei Atalanta Bergamo unter Vertrag, allerdings dürften ihn die Spitzenvereine schon früher locken. Zuletzt galten Chelsea und Inter Mailand als potenzielle Interessenten für den Mann, der den letztlich entscheidenden Elfmeter im Halbfinale gegen Englands Raheem Sterling verschuldete - der einzige Makel. Aktueller Marktwert: 13 Millionen Euro.

Denzel Dumfries (25, Niederlande/Abwehr): Kommt wie Maehle über die rechte Seite und schaltet sich gerne offensiv ein (zwei EM-Tore, eine Vorlage). Bei der PSV Eindhoven läuft sein Vertrag noch bis 2023, unter anderem bekunden aber Inter Mailand und wohl auch der FC Bayern Interesse am gebürtigen Rotterdamer. Verhandlungen mit Dumfries könnten indes zäh werden, sein Berater ist der berüchtigte Mino Raiola. Aktueller Marktwert: 16 Millionen Euro.

Mikkel Damsgaard (21, Dänemark/Mittelfeld): Sollte den kollabierten Christian Eriksen ersetzen, tat er dann auch - nur eben in anderer Rolle. Damsgaard, Spitzname "Damsinho", ist keiner fürs Zentrum, dafür ein exzellenter Flügelspieler. Kann links wie rechts, im Zweifel aber links, gilt als dribbelstark und trickreich. Steuerte mit einem Zaubertor gegen Russland und einer Vorlage zum Halbfinal-Einzug der Dänen bei, eher er die Skandinavier im Semifinale in Wembley (1:2) sogar gegen England mit einem tollen Freistoß-Tor in Führung brachte. "Er ist fraglos ein Wunderkind, aber setzen wir ihn nicht zu sehr unter Druck", sagt sein aktueller Trainer Claudio Ranieri von Sampdoria Genua über Damsgaard. Und an Wunderspielern hat meist aber auch der FC Barcelona ein Interesse, jedenfalls in Damgaards Fall soll das so sein. Dessen Vertrag in Genua gilt noch bis 2024. Aktueller Marktwert: 13 Millionen Euro.

Manuel Locatelli (23, Italien/Mittelfeld): Schoss Italien mit zwei Toren gegen die Schweiz vorzeitig ins Achtelfinale und sich ins Rampenlicht. Der defensive Mittelfeldspieler vereint Zweikampfstärke mit offensiver Dynamik und wäre sicher auch eine Verstärkung für die angeblich interessierten Borussia aus Dortmund. Die besseren Chancen soll aber Juventus Turin haben. Klar ist nur: Bei US Sassuolo, wo Locatelli noch bis 2023 vertraglich gebunden ist, wird er seine Karriere nicht beenden. Aktueller Marktwert: 35 Millionen Euro.

Pedri (18, Spanien/Mittelfeld): Der viertjüngste eingesetzte Spieler dieser EM beeindruckte neben seinem abgeklärten Spiel mit einer irren Konstanz - lediglich eine Spielminute verpasste Spaniens Wunderkind bei diesem Turnier. "Er ist einzigartig, wir haben keinen zweiten wie ihn", sagt Nationaltrainer Luis Enrique über den jungen Taktgeber. Neben Enrique wissen das auch die Verantwortlichen des FC Barcelona, wo Pedri einen Vertrag bis 2022 (mit Option) besitzt. Unwahrscheinlich, dass Pedri, der im verlorenen Halbfinale gegen Italien alle Pässe an den Mann brachte, für andere Topklubs zu haben ist. Aktueller Marktwert: 70 Millionen Euro.

Declan Rice (22, England/Mittelfeld): "Er ist ein Leader und es ist klar, dass er zu Großem bestimmt ist", sagt Englands früherer Mittelfeldstratege Frank Lampard über den Spieler von West Ham United, der bei dieser EM im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgt und die eigenen Reihen geschlossen hält. Der gebürtige Londoner wurde in seiner Jugend vor allem bei Chelsea ausgebildet, und sein Ex-Klub hätte ihn wohl gerne wieder zurück. Neben dem Champions-League-Sieger dürften auch alle anderen englischen Spitzenteams Rice auf dem Zettel haben. Den Preis bestimmt West Ham - dort steht Rice noch bis 2024 unter Vertrag. Aktueller Marktwert: 65 Millionen Euro.

Roman Yaremchuk (25, Ukraine/Sturm): Überzeugte mit der Ukraine und mit zwei Toren sowie einem Assist. Setzt seine 1,91 Meter Körpergröße in der Luft gut ein und verfügt trotz längerer Übersetzung über einen knackigen Antritt. Selbst beim 0:4 gegen England war Yaremchuk ein Aktivposten seiner Elf, weshalb sich die Angebote in nächster Zeit häufen könnten. Aus der Bundesliga gilt der VfL Wolfsburg als potenzieller Abnehmer. Kleines Problem aus VfL-Sicht dürften die Ablöseforderungen des KAA Gent sein, wo der Stürmer noch bis 2025 einen Vertrag besitzt. Aktueller Marktwert: 15 Millionen Euro.

Kasper Dolberg: (23, Dänemark/Sturm): Mit drei Toren Dänemarks erfolgreichster Torschütze bei dieser Europameisterschaft. Das überrascht durchaus, weil Dolberg erst im dritten Gruppenspiel zu seinem erstem Turniereinsatz kam. Im Achtelfinale nutzte er den Umstand aus, dass Stammkraft Yussuf Poulsen gelbgesperrt fehlte. Sprengt die Abwehrreihen wie es sich für einen Stürmer von "Danish Dynamite" gebührt und könnte das bald für einen europäischen Topklub tun. Dolberg, bis 2024 an OGC Nizza gebunden, gilt als wechselwillig - vor allem englische und deutsche Vereine scheinen interessiert. 20 Millionen Euro müssten es dann schon sein - so viel überwies Nizza 2019 an Ajax Amsterdam. Aktueller Marktwert: 20 Millionen Euro.