Torres, Tasci & Tuncay: Diese Deadline-Day-Flops gab es im Winter-Transferfenster

Winter-Transfers haben keine sonderlich hohe Erfolgsquote - und Wechsel am letzten Transfer-Tag, dem traditionellen Deadline Day, schon gleich gar nicht. Das sorgt am heutigen letzten Tag des Januar-Transferfensters für eine explosive Mischung: denn selten ist der oftmals panikartige Wunsch nach einer echten Last-Minute-Verstärkung so groß - und der Markt in der Bundesliga und international gleichzeitig so abgegrast wie zum winterlichen Transferschluss. Wetten, dass es auch 2020 wieder Wechsel-Debakel gibt, an die man in wenigen Jahren mit einem Schaudern zurückdenken wird?