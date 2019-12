"Atemberaubend" und "irre": So kommentiert die Presse das Torspektakel zwischen Dortmund und RB Leipzig

Leipzig. Es war ein Schlagabtausch wie im Rausch. In Halbzeit eins agierte Borussia Dortmund wie entfesselt, in Halbzeit zwei brachten krasse Fehler der Gastgeber Tabellenführer RB Leipzig zurück in die Partie. Die Folge: Aus einem 0:2 aus Sicht der Messestädter wurde ein 2:2, dann ein 2:3, schließlich ein 3:3. Timo Werner erzielte seine Saisontore 17 und 18 für die Roten Bullen. Der eingewechselte Patrik Schick besorgte den entscheidenden letzte Treffer. Für den BVB hatten Julian Weigl, Julian Brandt und Jadon Sancho eingenetzt.