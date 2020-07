Ex-Bundesliga-Profi Torsten Frings heiß auf neuen Trainer-Job in Meppen: "Zähle schon die Tage"

Vize-Weltmeister Torsten Frings will den SV Meppen mit erfrischendem Offensiv-Fußball weiter in der 3. Liga etablieren. "Wir wollen die Arbeit, die Christian Neidhart hier sieben Jahre lang sehr erfolgreich gemacht hat, fortsetzen", sagte Frings am Freitag bei seiner Vorstellung im Emsland. Der ehemalige Profi von Werder Bremen, Bayern München und Borussia Dortmund erhält bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag mit Verlängerungsoption. "Ausschlaggebend war, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, die wollen mich", sagte der 43-Jährige.