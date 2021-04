Torsten Frings über seine Entlassung in Meppen, Sorge um Werder und die Super League

Torsten Frings machte 79 Länderspiele für Deutschland, kickte unter anderem für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Bayern München. Er wurde deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Als Trainer versuchte er sich bei Darmstadt 98 und wurde jüngst beim SV Meppen entlassen . Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht Frings über sein Aus in Meppen, den Kollegen Florian Kohfeldt und den Abschied von Joachim Löw.

SPORTBUZZER: Herr Frings, Sie standen mit Meppen in der 3. Liga auf einem Nichtabstiegsplatz, was das Saisonziel war. Sind Sie enttäuscht über Ihren Rauswurf?

Torsten Frings (44): Das kam schon überraschend für mich. Der Nichtabstieg war meine Aufgabe, und ich bin mir sicher, dass wir das zusammen geschafft hätten. Wir haben vor der Saison gute Spieler verloren, hatten dann große Probleme mit Corona. Trotzdem haben wir es geschafft, uns immer wieder heraus zu kämpfen, von den Abstiegsrängen zu befreien. Es wäre schön gewesen, längerfristig etwas aufzubauen. Ich wünsche Meppen alles Gute.

Wie geht es jetzt weiter für Sie?

Ich will natürlich auch in Zukunft als Cheftrainer arbeiten, höre mir vieles an, aber es muss passen.