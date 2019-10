"...sonst haben sie keine Chance": Torsten Gütschow sieht 96 in Dresden als Außenseiter

Damit habe ich nicht gerechnet, aber meine Favoriten waren ohnehin nur der HSV und Stuttgart. Nach den ersten zwei Spielen hat man ja schon gesehen, was Hannover für Schwierigkeiten hat. Gerade die Heimschwäche ist ja eklatant. Auswärts ist man nicht so in der Pflicht – da spielt man eigentlich besser. Trotzdem fehlt der letzte Biss. Da muss mehr kommen.

Ja, das 0:4 habe ich noch weniger erwartet als das 1:4 von Dresden in Aue. Insofern treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den Erwartungen hinterherlaufen. Bei 96 hat man die ganzen Schwächen gesehen, die schon die gesamte Saison über auftreten: Sie können nicht das Spiel machen. Der letzte Pass fehlt, das ganze Engagement, der Wille, etwas zu erreichen. Das ist zurzeit nicht gegeben in Hannover.

Und wie ist Dresden drauf?

Sie hinken natürlich auch hinterher, haben aber nicht das Ziel aufzusteigen. Das ging auch ein bisschen stolperhaft los mit dem 0:1 zu Hause gegen Nürnberg. Ich dachte eigentlich nach dem 2:1 gegen Regensburg, sie wären weiter – aber dann fahren sie nach Aue und lassen fast alles vermissen.

Dresden steht in der Tabelle trotzdem vor 96 – wer ist am Samstag Favorit?

Dresden ist sehr heimstark. Darauf kann sich Hannover einstellen. Ich würde sagen, zurzeit ist Dresden Favorit – aber auch Dynamo steht unter Druck, muss was beweisen, weil sie das Derby in Aue so klar verloren haben. Die 30 000 Zuschauer in Dresden erwarten Wiedergutmachung. Das geht über Leidenschaft und viele Zweikämpfe. 96 muss dagegenhalten, muss als Mannschaft auftreten – sonst haben sie keine Chance.

Was haben Sie denn noch für Erinnerungen an Hannover? Sie haben hier in der Zweitligasaison 1994/95 gespielt und waren mit 16 Treffern erfolgreichster 96-Torschütze.

Ich bin heilfroh, dass ich mal für so einen Verein spielen durfte. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, das war eine geile Geschichte. Ich komme immer gerne zurück.