Torvorlage beim Ex-Klub: Khedira zufrieden mit Hertha-Unentschieden in Stuttgart

Mit dem VfB Stuttgart holte er 2007 die Deutsche Meisterschaft - sein einziger Titel in Deutschland. Am Samstagnachmittag kehrte Sami Khedira im Trikot von Hertha BSC nach Stuttgart zurück. Gegen seinen alten Klub zu spielen, "war ein ungewohntes Gefühl", sagte Khedira nach dem Schlusspfiff. "Im Großen und Ganzen war es eine schöne Rückkehr.“ Das lag auch daran, dass der Weltmeister von 2014 mit seiner Vorlage zum Ausgleich den Berlinern einen Punkt sicherte.

Khedira kam in der 58. Minute in die Partie, legte als Joker das 1:1 auf. Sein Pass auf Luca Netz war so offenbar nicht gewollt, dem erst 17-Jährigen gelang aber in der 82. Minute noch der Ausgleich und belohnte die Gäste nach einem schwachen Beginn für eine bessere zweite Hälfte. Das Tor wurde noch mit Videobildern überprüft, zählte aber. Für Netz war es der erste Treffer - er ist nun mit 17 Jahren bislang jüngster Bundesliga-Torschütze der Berliner.