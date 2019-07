Torwart des HC Elbflorenz für U21-WM nominiert

Dresden. Rico Göde hatte es bereits geahnt, seit Montag ist es Gewissheit: Der Cheftrainer des HC Elbflorenz muss in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison weitestgehend auf seinen Neuzugang Max Mohs verzichten. Denn der Torhüter wurde von Bundestrainer Martin Heuberger für die Junioren-Weltmeisterschaft (16. bis 28. Juli) in Spanien nominiert. An diesem Mittwoch startet der finale Vorbereitungslehrgang in Frankfurt und schon am Sonntag geht die Reise in den WM-Ort nach Pontevedra. „An einer Weltmeisterschaft teilzunehmen ist für jeden Sportler eines der größten Ziele, deswegen freue ich mich für Max. Für uns heißt es, dass wir die Vorbereitung ein wenig umplanen müssen. Da wir diese Option bereits im Hinterkopf hatten, sind wir da flexibel und können mit Mario Huhnstock, Tom Göres und Jan Vogt aus den Vollen schöpfen“, erklärte Rico Göde. Der 21-jährige Göres ist ebenfalls ein Neuzugang und der vier Jahre ältere Vogt gehört zum Perspektivteam des Vereins.