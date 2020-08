Torwart-Legende Pfaff sieht "keinen Besseren" als Neuer: Das hat der Bayern-Star ter Stegen voraus

Für die Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff ist das nicht überraschend. „ Manuel Neuer ist für mich der beste Torhüter der Welt. Es gibt keinen Besseren ", sagte er im Gespräch mit dem SPORT BUZZER. "Was für ihn spricht: Er kann das Spiel lesen, daher von hinten heraus dirigieren und Anweisungen geben . Er kann Situationen gut antizipieren, weil er hoch steht und dann flexibel reagieren." Also Vorteil FC Bayern gegen den FC Barcelona?

" Beide sind das, was man einen kompletten Torhüter nennt ", sagte Gladbach-Torwart-Trainer Uwe Kamps dem SPORT BUZZER. Kamps hat ter Stegen einst bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Und auch Andreas Köpke, DFB-Torwarttrainer, unterstreicht den Status, den sich sowohl ter Stegen als auch Neuer im Weltfußball erarbeitet haben. "Beide gehören zur sehr, sehr exklusiven Gruppe der Besten der Welt. Im Moment zählen noch Jan Oblak von Atlético Madrid und Alisson Becker vom FC Liverpool dazu", so Köpke.

Dabei patzt auch Neuer immer mal wieder. Ihm wurde der Gegentreffer beim Achtelfinalsieg gegen Chelsea angekreidet, ter Stegen rettete gegen Neapel mehrfach in höchster Not. In der bisherigen Königsklasse hielt er seinen Kasten zweimal sauber, Neuer spielte viermal zu null. Der Bayern-Keeper hielt 75 Prozent der Torschüsse, ter Stegen kommt auf 82,1 Prozent. "Bei Borussia Mönchengladbach hatte er viel mehr Arbeit im Tor, bei Barça kommt natürlich nicht so viel auf die Kiste. Dass du dann, in der einen Sekunde, voll da bist – das ist die Kunst. Die beherrscht auch Neuer", sagte Pfaff über die beiden Torhüter vor dem Champions-League-Viertelfinale.