Nach Torwart-Wechsel und Elfmeter-Wirbel: Mané führt Senegal mit Tor und Vorlage ins Finale beim Afrika-Cup

Der Favorit hat sich durchgesetzt: Der Senegal steht im Endspiel des Afrika-Cups. Im Halbfinale setzte sich das Team von Liverpool-Star Sadio Mané am Mittwochabend mit 3:1 (0:0) gegen Burkina Faso durch. Die Treffer für das Team von Trainer Aliou Cissé erzielten Abdou Diallo (70.) Bamba Dieng (76.) und Mané (87.). Der Anschlusstreffer für Burkina Faso durch Blati Touré (82.) sorgte nur kurzfristig noch für Spannung. Mané machte kurz vor Schluss mit seinem Treffer den Deckel zugunsten des Favoriten drauf. Gegner im Finale am Sonntag ist entweder Ägypten oder Kamerun, die am Donnerstagabend (20 Uhr/DAZN) aufeinander treffen.

