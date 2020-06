Torwart-Legende Buffon verlängert Vertrag bei Juventus - auch Kapitän Chiellini bleibt

Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Buffon trug in insgesamt 669 Pflichtspielen das Trikot der Bianconeri, zuletzt bei der bitteren Finalniederlage nach Elfmeterschießen gegen den SSC Neapel in der Coppa Italia (2:4). Auch Kapitän Giorgio Chiellini gehört zu den Urgesteinen des Klubs. Der Innenverteidiger steht seit 2005 in Turin unter Vertrag. In der laufenden Saison kam er aufgrund eines Kreuzbandrisses allerdings erst auf drei Einsätze in der Serie A.