Auch Norman Quindt verlängert: Der TSV Havelse kommt mit Schwung durch den Winter

Ginge es nach dem TSV Havelse, dann könnte es so schnell wie möglich mit der Fortsetzung der Saison losgehen. Das liegt nicht nur daran, dass der Regionalligist in den vergangenen Wochen fleißig trainiert und sich auf den Start nach der langen Zwangspause gut vorbereitet hat. Auch in anderen Bereichen haben die Havelser den Winter gut und sinnvoll genutzt.

„Es läuft gut bei uns“, sagt Trainer Jan Zimmermann, der mit seinem Team die Tabelle der Südstaffel der Regionalliga Nord anführt. Lediglich die „Ungewissheit, ob und wie es weitergeht, macht es für alle etwas schwieriger. Die positive Grundstimmung und Freude darüber, dass wir überhaupt trainieren können, ist bei den Jungs und beim Trainerteam aber immer noch da.“