Torwart-Problem beim VfB Stuttgart: Nun auch Florian Müller mit positivem Corona-Test

Das Coronavirus breitet sich beim Bundesliga -Zwölften VfB Stuttgart immer weiter aus. Am Montag wurde auch Torhüter Florian Müller und damit bereits der fünfte Spieler innerhalb der vergangenen Tage positiv getestet. Damit fällt der Olympia-Teilnehmer voraussichtlich für das Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach aus. Trainer Pellegrino Matarazzo kann damit wohl weder auf seinen Stammtorhüter noch auf Ersatzkeeper Fabian Bredlow zurückgreifen, der bereits zu den zuvor positiv getesteten Spielern gehörte. Zudem sind Abwehrchef Waldemar Anton, Flügelspieler Erik Thommy und U21-Nationalspieler Roberto Massimo betroffen .

Auch der 23-jährige Müller befinde sich nach dem positiven Testergebnis nun in häuslicher Isolation, teilte der VfB mit. Alle weiteren Tests seien negativ ausgefallen, so dass das Training am Montagnachmittag als erste Einheit nach drei freien Tagen stattfinden sollte.