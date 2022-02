Torwart-Schreck beim FC Bayern: Manuel Neuer fällt nach Knie-Operation mehrere Wochen aus

Hiobsbotschaft für den FC Bayern. Wie der Klub am Sonntagabend mitteilte, musste sich Manuel Neuer einen Tag nach dem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig einer Operation am rechten Knie unterziehen. Der Torwart werde "in den kommenden Wochen" damit nicht zur Verfügung stehen heißt es in der Mitteilung. Über die genauen Gründe für den Eingriff ließ der Rekordmeister derweil nichts wissen.

