Torwart-Tausch perfekt! Frederik Rönnow wechselt zu Schalke 04, Markus Schubert zu Eintracht Frankfurt

Rönnow wurde im Sommer 2018 eigentlich als Stammkeeper verpflichtet, verletzte sich dann aber in der Vorbereitung. Die Eintracht holte daraufhin kurz vor Transferschluss WM-Teilnehmer Kevin Trapp, den Trainer Adi Hütter prompt zur Nummer eins machte. In den ersten beiden Bundesliga-Spielen sowie im DFB-Pokal stand der Nationaltorhüter zwischen den Pfosten. Mit dem Wechsel zu Schalke 04 steigen Rönnows Chancen auf einen Stammplatz wieder.

Ähnlich war zuletzt die Situation von Schubert in Gelsenkirchen. Eigentlich sollte der U21-Nationalkeeper auf Alexander Nübel folgen und den Posten als Nummer eins übernehmen. Doch in der Vorbereitung entschied sich Ex-Trainer David Wagner für Rückkehrer Ralf Fährmann. Der 32-Jährige war im Vorjahr zunächst an Norwich City verliehen. Anschließend sollte er drei Monate für den SK Brann Bergen auflaufen, ehe die Corona-Pandemie den Spielbetrieb in Norwegen stoppte. Der Start auf Schalke verlief mit den Niederlagen gegen den FC Bayern (0:8) und Werder Bremen (1:3) alles andere als optimal. Jetzt steht ein neuer Konkurrenz-Kampf mit Rönnow an.