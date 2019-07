Torwart Tim Boss beißt sich bei Dynamo Dresden durch

Ein gutes Gefühl, das er in der vergangenen Saison nicht hatte. In der Vorbereitung vor einem Jahr zog er sich eine Muskelverletzung zu, geriet somit gegenüber Markus Schubert im Kampf um die Stammposition zwischen den Pfosten bei der SGD frühzeitig ins Hintertreffen und fehlte in den ersten vier Pflichtspielen. Davon erholte er sich nicht mehr: 15-mal schaffte er es in den Kader, kein einziges Mal in Liga zwei auf den Rasen. In der Rückrunde war er sogar hinter Patrick Wiegers nur noch Nummer drei. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich letztes Jahr nicht in ein Loch gefallen wäre. Aber meine Familie und meine Freundin waren damals ein großer Rückhalt für mich“, so Boss, der dieser Erfahrung dennoch Positives abgewinnt, darin einen Lern- und Reifeprozess sieht.