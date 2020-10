Torwart-Transfer perfekt: HSV holt Sven Ulreich vom FC Bayern - Langfristiger Vertrag

Der Hamburger SV hat einen neuen Torwart! Nach dem Wechsel von Keeper Julian Pollersbeck zu Olympique Lyon hat der Zweitligist Sven Ulreich vom FC Bayern München verpflichtet. Der 32 Jahre alte Schlussmann erhält an der Elbe einen Vertrag bis 2023 - und soll laut Medienberichten rund zwei Millionen Euro kosten.

Für die Bayern bestritt Ulreich 70 Pflichtspiele und hielt seinen Kasten in 22 Einsätzen sauber. Der Rekordmeister hatte den Schlussmann im Sommer 2015 für knapp 3,5 Mio. Euro als Nummer zwei hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer vom VfB Stuttgart geholt. Schon im Wintertransferfenster war bekannt geworden, dass Alexander Nübel im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FCB wechselt. Dem 23 Jahre alten Keeper soll die Zukunft nach dem Ende der Ära Neuers bei den Bayern gehören. Für Ulreich gab es damit hinter Neuer und Nübel langfristig keine Perspektive mehr.

"Sven ist ein ungemein erfahrener Torhüter, der in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass man sich auch noch im fortgeschrittenen Alter weiterentwickeln kann. Er hat beim FC Bayern München fünf erfolgreiche Jahre mit zahlreichen Titelgewinnen gehabt", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. "Mit ihm haben wir eine weitere Säule im Team, die uns hilft, unsere Ziele zu verfolgen, die jungen Spieler zu entwickeln und ein hohes Maß an Professionalität in der Kabine auszustrahlen."