Torwart-Trick mit Littbarski Junior: Rot-Weiß Wolfsburg feiert cleveren Sieg

Für den zweiten Saisonsieg von Rot-Weiß Wolfsburg in der Kreisliga griff Spielertrainer Baris Gülay tief in die Trickkiste. Bei der TSG Mörse II fehlte Torhüter Mohamad Rand zu Beginn, auf dem Spielberichtsbogen war er jedoch bereits eingetragen, also begannen die Gäste zu Zehnt. Glücklicherweise hatte RW Anstoß, sodass Gülay den Ball direkt ins Seitenaus schoss und Feldspieler Joel Littbarski für den auf dem Spielberichtsbogen anwesenden Rand einwechselte.

Torwart-Problem besteht weiterhin

Rot-Weiß gewann das Spiel bei Mörse II mit 4:2, dies hätte laut Gülay - der selbst den Treffer zum 1:0 erzielte – auch ganz anders ausgehen können. „Hätte Mörse sich zu Beginn etwas schlauer angestellt, hätten sie schon früh mit ein oder zwei Toren führen können“, sagt der Spielertrainer, der auch überlegt hatte, selbst den Platz zwischen den Pfosten einzunehmen. Aber: „Dann habe ich gedacht, das ist Schwachsinn und habe Joel die Handschuhe gegeben, damit er sie sich am Spielfeldrand schon anziehen kann.“

Mohamad Rand war gegen Mörse eingesprungen, dass er wieder dauerhaft zwischen den Pfosten bei RW stehen wird, darauf will Gülay sich nicht festlegen: „Er hatte sich immer wieder verletzt, ich denke nicht, dass er weiter bei uns im Tor bleiben wird. Es sei denn, er will es.“ Es war Gülay selbst, der zum Saisonauftakt mit Rand zusammengeprallt war, woraufhin sich dieser einen Cut am Auge zugezogen hatte und hinschmiss. Der Verein ist weiterhin auf der Suche nach einer festen Nummer 1. Ein Kandidat nahm bereits am Training teil, aufgrund seiner Arbeitszeiten kommt aber auch er wohl nicht infrage. „Wir haben noch einen Spieler, der im Kleinfeld gut im Tor ist, aber wir wissen noch nicht, wie gut er auf dem Großfeld ist“, sagt Gülay, der offen ließ, ob Littbarski eine Dauerlösung im Tor sein könnte: „Wir haben aktuell keine klare Startformation und müssen schauen, wie wir es in den kommenden Spielen machen werden.“