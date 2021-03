Torwartwechsel bei der deutschen U21? DFB-Trainer Kuntz reagiert auf Patzer von Keeper Dahmen

U21-Nationaltorhüter Finn Dahmen wird nach seinem Patzer beim 1:1 (0:0) gegen die Niederlande wohl auch im letzten EM-Gruppenspiel gegen Rumänien im Tor stehen. " Wir haben auch im Vorfeld der U21-EM gesagt, dass wir die Jungs hier animieren, etwas auszuprobieren und sie dann auch nicht nach Fehlern vom Platz jagen ", sagte U21-Trainer Stefan Kuntz nach der Partie auf die Frage, ob es gegen Rumänien am Dienstag einen Wechsel im Tor geben werde. "Das werden wir auch mit Finn nicht machen", stellte Kuntz klar.

Dahmen hatte in der Partie am Samstagabend im ungarischen Szekesfehervar nach einem Rückpass über den Ball getreten, woraufhin der niederländische Stürmer Justin Kluivert von RB Leipzig den Ball nur noch zum 1:0 ins leere Tor schieben musste (48. Minute). Lukas Nmecha rettete der DFB-Auswahl mit seinem späten Treffer einen Punkt (84.). Kuntz betonte, dass Fehler bei der U21 dazu gehörten. "Die jungen Spieler dürfen Fehler machen, sie sollen an den Fehlern wachsen", sagte der 58-Jährige.