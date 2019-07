Torwartproblem bei Hannover 96: Jan Schlaudraff soll Gesamtplan für Torhüter vorlegen

Wer keine Probleme hat, der macht sich welche – der Spruch trifft auf 96 und die aktuelle Torwartdebatte zu. Mit der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler begann das für viele Fans unnötige Stühlerücken, war doch Michael Esser eine Bank in der vergangenen Saison. „Ich war auch erst überrascht“ von dem Transferwunsch, gibt selbst der 96-Chef zu.

"Keine Einzelfallentscheidungen mehr"

Als nun Philipp Tschauner, als Nummer 2 hinter Zieler vorgesehen, mit dem Wechselwunsch nach Leipzig kam, stoppte Kind vorerst den Verkauf. „Es gibt keine Einzelfallentscheidungen mehr“, stellt Kind klar, „so haben wir hier viel zu lange gearbeitet.“ Kein Solo also für Tschauner.

Der 96-Chef erwartet, dass Sportdirektor Jan Schlaudraff eine Gesamtplanung für die Torwartposition vorlegt. „Wir müssen ja auch wissen, wie es mit Esser weitergeht“, sagt Kind. Vor der Abgabe Tschauners an Leipzig sollen auch Alternativen benannt werden – also wen 96 als Ersatz verpflichten will. Für den 33-jährigen Tschauner heißt das: Er muss abwarten, ob 96 ohne ihn gute Torwartpläne schmieden kann.