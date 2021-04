„Total versemmelt“: Erzgebirge Aue vergibt gegen St. Pauli erste Chance auf 40 Punkte

Gegen Nürnberg punkten

Weil das für Samstag geplante Auswärtsspiel beim Karlsruher SC wegen der angeordneten Corona-Quarantäne bei den Badenern ausfällt, ist Aue erst am 20. April (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg wieder gefordert.

„Mehr haben wir auch nicht verdient gehabt“

Dann müssen sich die Erzgebirger allerdings deutlich steigern, um den Rasen als Sieger zu verlassen. Gegen St. Pauli liefen die Auer fast die komplette Spielzeit neben der Spur. Bereits nach 59 Sekunden lag der Ball das erste Mal im Netz. Luca Zander konnte nach einem Freistoß von Rodrigo Zalazar am langen Pfosten unbedrängt zum 0:1 einköpfen. „St. Pauli hat eine brutale Qualität in der Offensive. Wir haben zu viele Fehler angeboten und in den Umschaltsituationen den Ball zu leicht hergeschenkt“, sagte Männel nach seinem 300. Zweitliga-Einsatz für den FC Erzgebirge.