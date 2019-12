Assauer, Lauda, Sala: Um diese Toten trauerte die Sport-Welt 2019

Zwei Namen stehen stellvertretend für viele nationale und internationale Sport-Größen, die im Jahr 2019 gestorben sind. Die Fußball-Szene im Ruhrgebiet hat mit Rudi Assauer, dem langjährigen Manager des FC Schalke 04, eine ihrer prägendsten Figuren verloren. Er erlag am 6. Februar im Alter von 74 Jahren den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung. Mit dem dreimaligen Weltmeister, späteren TV-Experten und Team-Funktionär Niki Lauda hat zudem die Formel 1 den Verlust einer Ikone zu beklagen. Der Österreicher, der durch Nieren- und Lungenleiden seit Jahren gesundheitlich eingeschränkt gewesen war, starb am 20. Mai in Zürich. Fans reagierten geschockt auf den Verlust eines ihrer Idole.