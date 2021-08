"Tote Stimmung" in Kabine: Augsburg nach Heim-Klatsche bedient - Hoffenheim feiert Kramaric

Die Augsburger verließen den Platz in der WWK-Arena mit gesenktem Kopf - zu deutlich viel die Pleite zum Heim-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim aus. Mit 0:4 (0:1) ging das Team von Trainer Markus Weinzierl unter. Der FCA brach gegen Ende der zweiten Halbzeit auseinander und ließ sich abschießen. "Es ist bitter, 4:0 zu verlieren", stöhnte FCA-Coach Markus Weinzierl. "Das darf nicht passieren", sagte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Und Torwart Rafal Gikiewicz berichtete bei Sky von einer "toten Stimmung" in der Kabine. "Vier Tore sind viel zu viel", fügte der Keeper an. Anzeige

Der Hauptschuldige für das Debakel war schnell gefunden: "Sie hatten Andrej Kramaric heute", stellte Gikiewicz fest. Und der Kroate lieferte eine Top-Vorstellung ab. Kramaric war auch ohne eigenes Tor der umjubelte Matchwinner. Bei der lange ersehnten Rückkehr der Fans wurde der 30 Jahre alte Kroate zum Spielverderber für den FCA. Angeführt vom dreifachen Torvorbereiter Kramaric gewann die reifer auftretende TSG vor 9124 Zuschauern am Ende hochverdient "Wir haben zugestochen", lobte 1899-Trainer Sebastian Hoeneß die Effizienz. Er hob die "Teamleistung" hervor, rühmte aber auch Kramaric, der "Außergewöhnliches" geleistet habe.

Hoffenheim-Torschütze Jacob Bruun Larsen: "Das ist geil, mit Andrej zu zocken"

Die Augsburger - mit dem sieben Millionen Euro teuren U21-Europameister Niklas Dorsch als einzigem Neuzugang in der Startelf - versuchten es mit typischem Weinzierl-Fußball: Aggressiv im Zweikampf und im Vorwärtsgang schnörkellos, mit Tempo und langen Bällen. In Tornähe fehlte jedoch meist die Präzision, auch im Abschluss. "Wenn wir in Führung gehen, war alles richtig", haderte Weinzierl. Die Hoffenheimer brauchten etwas Anlaufzeit. Kramaric zwang Gikiewwicz zu einer ersten Parade in der 35. Minute.. Kurz darauf flankte der Kroate vom rechten Flügel. FCA-Verteidiger Robert Gumny stand schlecht, in seinem Rücken köpfte Jacob Bruun Larsen (37.) ins Tor. "Das ist geil, mit Andrej zu zocken", sagte der Torschütze.