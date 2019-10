Mercedes-Teamchef Toto Wolff schreibt Geschichte: Das ist sein Erfolgsgeheimnis

Lewis Hamilton kann am Sonntag (20.10 Uhr, RTL und Sky) in Mexiko zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister werden – wenn er 14 Punkte mehr holt als sein Teamkollege Valtteri Bottas. Da die Entscheidung nur noch zwischen den beiden Mercedes-Piloten fallen kann, steht schon jetzt fest: Silberpfeil-Teamchef Toto Wolff hat in diesem Jahr Geschichte geschrieben. Sechs Konstrukteurs-WM-Titel in Folge, dazu auch noch sechs Fahrer-WM-Titel in der gleichen Zeit – das gab es noch nie. Die sechs Team-Titel in Folge schaffte zwar auch Jean Todt als Ferrari-Teamchef von 1999 bis 2004 – aber ihm fehlt ein Fahrertitel in der Bilanz. Der ging 1999, nach Michael Schumachers Beinbruch, an Mika Häkkinen im McLaren-Mercedes. Auch insgesamt ist der 47-jährige Österreicher inzwischen einer der erfolgreichsten Teamchefs aller Zeiten. Mehr Titel haben nur noch Ron Dennis (zehn Fahrerpokale, sieben bei den Kon­strukteuren) und Frank Williams (sieben Fahrer und neun bei den Konstrukteuren).