Son schießt Last-Minute-Tor: Leipzig-Gegner Tottenham siegt spät bei Aston Villa

Tottenham Hotspur hat sich mit einem Tor-Spektakel bei Abstiegskandidat Aston Villa auf den Showdown mit RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League am kommenden Mittwoch eingeschworen. Die Mannschaft von Trainer-Star José Mourinho gewann dank eines Tores von Ex-Bundesliga-Profi Heung-min Son in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 (2:1). Vorausgegangen war ein eklatanter Stockfehler von Villa-Verteidiger Björn Engels.

Leipzigs Offensivspieler werden interessiert beobachtet haben, dass sich die Abwehr der Londoner vor dem Auftritt gegen Leipzig sehr anfällig zeigte. Doch Villa nutzte die Schwächen nicht konsequent aus und vergab mehrfach beste Gelegenheiten. Toby Alderweireld hatte Villa mit einem Eigentor schon in der neunten Minute unfreiwillig zur Führung verholfen, er selbst glich allerdings zum 1:1 (27.) aus. Die Mourinho-Elf war in der Offensive um den quirligen Winter-Neuzugang Steven Bergwijn deutlich engagierter und ging kurz vor der Pause in Führung.

Erste und zweite Hälfte: Son schießt zwei Tore in der Nachspielzeit

Der frühere Hamburger und Leverkusener Son brachte Tottenham in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten in Führung, Engels (53.) konnte nach einem Standard aber das 2:2 erzielen. Der belgische Innenverteidiger konnte in der vierten Minute der Extrazeit allerdings einen Rückpass nicht stoppen, der stattdessen genau in den Lauf von Son trudelte. Der Südkoreaner ließ Pepe Reina im Villa-Tor keine Abwehrchance.

Mit dem knappen Auswärtssieg in Birmingham verbesserten die Spurs sich auf den fünften Platz. Am Mittwoch empfangen die Londoner RB Leipzig im Tottenham Hotspur Stadium, bevor Mourinho mit seinen Schützlingen am folgenden Wochenende bei seinem Ex-Klub FC Chelsea an der Stamford Bridge ran muss.

