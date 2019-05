Dank Tottenham: Erste Champions-League-Teilnahme für Salzburg fast sicher

Nachdem RB Salzburg unglaubliche elf Mal in 13 Jahren an der Champions-League-Quali gescheitert ist, könnte es in der kommenden Saison endlich klappen. Da Tottenham und Liverpool sich höchstwahrscheinlich auch über die Premier League qualifizieren, geht das Sieger-Ticket für die Gruppenphase wohl an den österreichischen Meister.