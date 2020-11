Tottenham verteidigt Tabellenführung gegen Chelsea: Torloses Remis beim Duell Mourinho/Lampard

Tottenham Hotspur grüßt nach dem zehnten Spieltag zwar weiter von der Spitze der Premier-League-Tabelle, im London-Duell beim FC Chelsea (0:0) am Sonntagabend wäre allerdings mehr drin gewesen. Weder die "Blues" noch die "Spurs" konnten ihre Stürmer bis auf wenige Situationen gewinnbringend einsetzen. Vor allem Chelsea um Torjäger Timo Werner rannte immer wieder gegen das Bollwerk Tottenhams an, konnte es aber nicht überwinden. Werner hatte früh im Spiel sogar die vermeintliche Führung erzielt (11.), stand beim Zuspiel von Mason Mount allerdings knapp im Abseits. Sein Teamkollege Kai Havertz stand nach überstandener Corona-Infektion wieder im Aufgebot und wurde in der Schlussphase für Hakim Ziyech eingewechselt (83.).

