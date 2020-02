Tottenham-Fan Franz Stockebrandt: „Viele Fans vermissen die alte White Hart Lane“

Leipzig. Franz Stockebrandt steckte Frau Elizabeth und die Söhne Dennis und Patrick mit seiner Leidenschaft für Tottenham Hotspur an und gründete 2006 mit insgesamt elf Mitstreitern den „Spurs Supporters Germany e.V.“. Im Interview spricht der 67-Jährige vorm Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig über eine Fahrt auf die Insel im Jahr 1979, seine Meinung über Coach Jose Mourinho und was dem englischen Erstligisten noch fehlt, um eine Spitzenmannschaft zu sein.

Sie leben in Gelsenkirchen, interessieren sich für Fußball, sind aber kein Schalke-Fan. Wie geht das? Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen in Gelsenkirchen, der kein Schalke-Fan ist (lacht). Aber wir sympatisieren schon. Und mein Bruder und seine Familie sind große S04-Anhänger. Im Fanclub haben wir sowieso alles – Fans von Schalke, Dortmund, Mönchengladbach und Bayern München.

Seit wann gehört ihr Herz Tottenham Hotspur? Meine Frau und ich waren 1979 im Urlaub in London. Wir hatten nichts besseres zu tun als in das alte Stadion von Tottenham zu gehen. Wir sind da so grandios empfangen worden, so herzlich aufgenommen worden von der Tottenham-Familie. Und da sind wir dabei geblieben. Wie die Fans gesungen haben und mit den Füßen auf die alte Holztribüne gestampft: Das war ein Gänsehautgefühl, das werde ich nicht vergessen. Sympathisant vom englischen Fußball war ich aber schon davor.

Was macht den Club für Sie so besonders? Wir sind eine große Familie. Wenn man einen Tottenham-Fan irgendwo trifft, gibt es immer Gesprächsstoff. Und wir halten uns nicht für die Größten der Welt. Wenn wir 90 Minuten gefightet haben und der Gegner war eben besser, dann akzeptieren das die Fans und applaudieren trotzdem am Ende. Die Anhänger stehen voll hinter dem Club.

Die Fangruppe vorm Stadion der Tottenham Hotspurs.

Die „Spurs Supporters Germany e.V.“ haben 55 Mitglieder. Wie oft fahrt ihr nach London? Wenn es gut läuft, einmal im Monat. Zuletzt waren wir im Dezember beim 0:2 gegen Chelsea da. Das war aber furchtbar anzusehen (lacht).

Wie ist die Stimmung im neuen Tottenham Hotspur Stadium? Das ist ein ganz anderes Stadion als das alte, viel größer. Das ist schon Weltklasse, da gibt es sogar eine eigene Brauerei. Viele Fans vermissen aber die alte White Hart Lane. Die war gemütlich, schön und eng beieinander.

Tottenham gehört seit vielen Jahren fast immer zu den vier, fünf besten Teams der Liga. Was fehlt, um die dritte englische Meisterschaft zu feiern? Wir sind zwar finanziell gut gepolstert, aber wir geben nicht Unsummen für Spieler aus. Und für absolute Topleute reicht das eben nicht aus. Ich persönlich finde es gut, wenn man sagt: Hier ist Feierabend, hier ist unsere Grenze. Hinzu kommt: In den letzten fünf Jahren unter Mauricio Pochettino haben wir kein frisches Blut gekauft, sondern mit den jungen Leuten gearbeitet. Es wurde viel Geld für das neue Stadion ausgegeben und bei den Spielern etwas gespart.

Wo ist personell Bedarf für Verbesserungen? Hinten haben wir ein bisschen Probleme. Da sind junge Leute, die noch lernen müssen, die ausbaufähig sind. Mit Toby Alderweireld ist auch ein alter Hase dabei. Aber ich denke, dass wir auf der rechten Seite noch was tun müssen. Eine zentrale Mittelfeldfigur brauchen wir ebenfalls.

Wie sehr schmerzt der Abgang von Christian Eriksen zu Inter Mailand? Der hat für uns sehr gute Spiele gemacht, der war teilweise der beste Mann. Aber zuletzt wollte er weg, hat lustlos gespielt. Das war nicht der Eriksen, denn wir kannten. Insofern hat er sich schlecht verabschiedet, nicht profihaft.

Was ist für den Fünften der Premier League dieses Jahr noch drin in der Champions League, in der Liga und im Pokal? In der Liga wollen wir ja noch Vierter werden und in die Champions League einziehen. Dafür müssen wir die Spiele gewinnen, die wir jetzt vor der Brust haben. Wenn die Sperre von Manchester City bleibt, reicht vielleicht Platz fünf. Im FA Cup sind wir auch noch im Rennen. In der fünften Runde geht es gegen Norwich, ein schlagbarer Gegner.

Und RB Leipzig? Das wird natürlich nicht leicht. Was Leipzig in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann sich sehen lassen. Sie sind schwer einzuschätzen, sind sehr jung, sind zum ersten Mal im Achtelfinale. Mal sehen, wie sie die Spiele auf der großen Bühne gestalten. Unterschätzen darf man RB nicht. Das werden interessante Duelle.

Wer ist Favorit? Im Moment ist es ausgeglichen. Wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen unter Jose Mourinho. Es ist nicht nicht so weit, dass wir ganz oben mitspielen können. Das dauert noch ein bisschen.

Ihr Wunschergebnis? 2:0 oder 3:1. Die Spieler müssen nun zeigen, dass sie ihr Geld wert sind.

Wie schwer wiegt das Fehlen von Top-Torjäger Harry Kane? Das ist ein großes Problem. Der ist unser Mittelstürmer, unser Torgarant. Heung-Min Son ist eine Granate, aber er ist kein Mittelstürmer. Kane ist nicht zu ersetzen.

Wie finden Sie eigentlich Mourinho? Ich hätte den Pochettino nicht entlassen. Soweit wie jetzt wären wir unter ihm auch gekommen. Die Mannschaft spielt jetzt einen anderen Stil, etwas defensiver. Da waren wir in den letzten Jahren verwöhnt. Aber man muss Mourinho zu Gute halten, dass die Spieler jetzt wieder kämpfen. Und „The Special one“ hat schon so viel gewonnen. Ich denke er weiß, was er tut.

Vor welchem Leipziger Spieler müssen sich die Spurs am meisten fürchten? Eindeutig vor Timo Werner. Aber ihr Offensivbereich ist insgesamt sehr gut bestückt.