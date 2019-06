Tottenham gegen FC Liverpool: Die Aufstellungen zum Champions-League-Finale

Tottenham Hotspur: Die Aufstellung im Champions-League-Finale!

Anders als vor einem Jahr gegen Real Madrid (1:3), spricht diesmal aber tatsächlich viel für einen Sieg des FC Liverpool. Die „Reds“ haben schon zweimal in der Premier League mit 2:1 gegen Tottenham gewonnen, sie haben in Virgil van Dijk oder Mohamed Salah die vermeintlich besseren Spieler, und sie haben auf dem Weg in dieses Finale mit Paris Saint-Germain, Bayern München und dem FC Barcelona die noch größeren Namen ausgeschaltet. Und im Finale vertraut Trainer Jürgen Klopp auf seine bestmögliche Mannschaft!

Die Liverpool-Aufstellung im Finale gegen Tottenham hier im Überblick!

Jeder Spieler der Reds hat die beiden verlorenen Endspiele in der Champions League (2018) und in der Europa League (2016) noch im Kopf. Jeder Spieler weiß aber auch um die große Fähigkeit seines Trainers, Enttäuschungen in Motivation umzuwandeln. „Das Endspiel 2018 war ein Startpunkt für unsere nächsten Schritte“, sagte Klopp. „Letztes Jahr waren wir von uns selbst überrascht, dass wir auf einmal im Finale standen. Aber wir waren längst nicht so konstant wie in diesem Jahr.“ Anders als beim sensationellen 4:0-Heimsieg im Rückspiel gegen den FC Barcelona kann Klopp bei der Aufstellung wieder auf Roberto Firmino setzen, der seine Muskel-Verletzung auskuriert hat. Doppel-Torschütze und Rückspiel-Held Divock Origi muss dafür zunächst auf der Bank Platz nehmen.