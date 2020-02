Heung-min Son fällt lange aus: Bitterer Rückschlag für Tottenham vor Duell mit RB Leipzig

Son, der in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen, hatte gegen Villa in der Nachspielzeit das entscheidende 3:2 erzielt. Es war sein zweites Tor im Spiel. Son fehlt aufgrund seiner Verletzung auch beim Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig (21 Uhr/DAZN) am Mittwochabend in London. Ob er zum Rückspiel am 10. März in Leipzig wieder fit sein wird, blieb zunächst unbekannt.