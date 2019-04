Champions League im Liveticker: Tottenham Hotspur trifft auf Ajax Amsterdam

Auf dieses Halbfinale in der Fußball-Champions-League hätten nur die wenigsten Experten gewettet. Wenn am heutigen Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) der englische Premier-League-Klub Tottenham Hotspur den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam empfängt, treffen zwei Clubs aufeinander, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten nicht zum europäischen Fußball-Adel gehörten.

Tottenham und Ajax waren in der jüngeren Vergangenheit alles andere als Stammgäste in einem europäischen Club-Halbfinale. Die Spurs bestreiten gar ihr erstes Halbfinale in der Königsklasse nach 57 Jahren, gewinnen konnten sie den Cup noch nie. Amsterdam sicherte sich die wichtigste Vereins-Trophäe dagegen schon vier Mal, der letzte Erfolg liegt aber auch schon 24 Jahre zurück. Und das letzte Champions-League-Halbfinale bestritt der niederländische Rekordmeister 1997.