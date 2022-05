Kampf um Königsklasse spitzt sich zu: Tottenham Hotspur macht mit Derbysieg Druck auf Arsenal

Tottenham Hotspur hat den Zweikampf um Champions-League-Platz vier in der Premier League wieder so richtig spannend gemacht. Der aktuelle Tabellenfünfte gewann am Donnerstagabend das Nachholspiel gegen den Vierten FC Arsenal verdient mit 3:0 (2:0) und hat den Rückstand auf die Gunners bei nun noch zwei ausstehenden Partien auf einen Punkt verkürzt. Die Spurs müssen an den letzten beiden Spieltagen noch gegen den FC Burnley und bei Absteiger Norwich City antreten, während Arsenal bei Newcastle United und gegen den FC Everton gefordert ist.

