Die Aufstellung von Tottenham Hotspur gegen Ajax Amsterdam: So wird Harry Kane ersetzt

Das muss unter erschwerten Voraussetzungen gelingen. Denn Pochettino muss weiterhin auf Superstar Harry Kane verzichten , der nach einer Bänderverletzung erst wieder ins Aufbautraining eingestiegen ist. Immerhin ist Heung-min Son wieder von Beginn an dabei. Der überragende Spieler der letzten Wochen hatte im Hinspiel eine Gelbsperre abgesessen, nachdem er das Viertelfinale gegen Manchester City quasi im Alleingang entschieden hatte. Wer steht in der Aufstellung von Tottenham?

Das ist die Aufstellung von Tottenham gegen Ajax Amsterdam:

Überraschend wieder in der Start-Aufstellung der Spurs steht der ehemalige Ajax-Profi Jan Vertonghen. Der Belgier hatte sich im Hinspiel nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Toby Alderweireld eine Kopfverletzung zugezogen und war für die Aufstellung fraglich gewesen . „Es war keine große Sache, nur eine Platzwunde an der Nase“, sagte Pochettino: „Wenn er fit ist - und davon gehen wir aus - wird er spielen. Und ich denke nicht, dass er eine Maske braucht.“

Ajax ist nach dem 1:0 in Hinspiel in London klar im Vorteil. Von den 17 Mannschaften, die in der Geschichte der Champions League das Halbfinal-Hinspiel auswärts gewannen, schied nur eine noch aus. Panathinaikos im Jahr 1996 - gegen Ajax. Wie eine Aufholjagd funktionieren kann, demonstrierte auch der FC Liverpool am Dienstagabend mit seinem sensationellen 4:0 an der heimischen Anfield Road gegen den FC Barcelona - nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel.