Tottenham gibt bekannt: Bruder von Verteidiger Serge Aurier in Toulouse erschossen

Der jüngere Bruder von Tottenham-Verteidiger Serge Aurier ist Medienberichten zufolge in Südfrankreich erschossen worden. Der Londoner Premier-League-Klub Tottenham Hotspur bestätigte am Montag den Tod von Auriers Bruder Christopher - dieser sei in den frühen Morgenstunden gestorben. Zur Todesursache machte der englische Fußballverein keine Angaben. "Jeder im Klub sendet sein herzlichstes Beileid an Serge und seine Familie. Unsere Gedanken sind bei ihnen allen", bekundeten die Spurs in der Bestätigung.