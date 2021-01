Bei Zweitligist Wycombe Wanderers: Späte Treffer retten Tottenham Hotspur vor Blamage im FA-Cup

Drei Tore in der Schlussphase haben Tottenham Hotspur den mühsamen Einzug in das Achtelfinale des FA-Cup gesichert. Die Londoner siegten am Montagabend im traditionsreichen englischen Pokal-Wettbewerb 4:1 (1:1) beim Zweitliga-Tabellenletzten Wycombe Wanderers. Harry Winks (86.) und zweimal Tanguy Ndombele (87./90.+3) bewahrten die Mannschaft von Trainer José Mourinho vor einer bösen Überraschung. Anzeige

Der Außenseiter führte durch Fred Onyedinma (25.) zunächst sogar, der in dieser Saison von Real Madrid zurückgekehrte Waliser Gareth Bale (45.+2) glich kurz vor der Halbzeitpause aus. Die Stürmerstars Harry Kane und Heung-Min Son wechselte Mourinho erst in der zweiten Hälfte ein. Im Achtelfinale muss Tottenham am 10. Februar beim Premier-League-Rivalen FC Everton antreten.