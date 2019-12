Tottenham-Trainer José Mourinho will gegen den FC Bayern auf Spurs-Talente setzen

José Mourinho will in der Champions League am Mittwoch beim FC Bayern verstärkt auf seine Jungstars setzen und einigen Stammspielern eine Ruhepause gönnen. Er habe noch nicht genügend Zeit gehabt, alle seine Spieler richtig kennenzulernen, sagte der neue Trainer von Tottenham Hotspur am Dienstag in München. „Das hier ist eine gute Möglichkeit für einige von ihnen, zu spielen und ihre Fähigkeiten zu zeigen.“ Jungstars wie Ryan Sessegnon, Troy Parrott, Juan Foyth, oder Giovani Lo Celso könnten in der Startelf auflaufen.