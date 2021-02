Tottenham Hotspur gegen FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

Thomas Tuchel steht in seinem dritten Match als Trainer des FC Chelsea vor dem ersten Top-Spiel. Die Blues gastieren am Donnerstagabend (21 Uhr) in der Premier League bei den Tottenham Hotspur. Aktuell stehen die beiden Londoner Klubs mit jeweils 33 Punkten auf den Rängen sieben und acht. Die weiter oben platzierten Spurs weisen nur das bessere Torverhältnis auf.

