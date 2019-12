Deutsche Champions-League-Gegner im Duell: Tottenham Hotspur gegen FC Chelsea im Liveticker

In der Premier League treffen die Tottenham Hotspur am Sonntag (17.30 Uhr) auf den FC Chelsea. Mit einem Sieg im London-Derby könnte das Team José Mourinho an den Blues vorbeiziehen. Vor dem Duell mit seinem Ex-Klub sagt der Portugiese: "Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Emotional wird es für mich nichts Besonders. Wir wollen dieses Match gewinnen." Mourinho trifft auch auf seinen Ex-Spieler Frank Lampard, der als Kapitän eine tragende Rolle in der erfolgreichen Zeit des Star-Trainers bei Chelsea übernahm. Seit Sommer ist Lampard der Coach der Blues.