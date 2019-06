Champions-League-Finale im Liveticker: Tottenham Hotspur trifft auf den FC Liverpool

Jürgen Klopp und sein FC Liverpool wollen an diesem Samstagabend in Madrid die Champions League gewinnen. Der Verein des deutschen Trainers ist im Endspiel gegen den englischen Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur der klare Favorit. Anpfiff im Stadion von Atletico Madrid ist um 21 Uhr ( So könnt ihr das Spiel live sehen! ).

Klopp selbst findet gewohnt große Worte für dieses Spiel. "Ich habe noch nie mit einem besseren Team in einem Finale gestanden", sagte er vor dem Abflug nach Madrid. "Niemand glaubt mehr an dieses Team als dieses Team selbst." Anders als vor einem Jahr gegen Real Madrid (1:3), spricht diesmal tatsächlich viel für Liverpool. Die "Reds" haben schon zweimal in der Premier League mit 2:1 gegen Tottenham gewonnen und in Virgil van Dijk oder Mohamed Salah die vermeintlich besseren Spieler.

Die "Spurs" standen schon vor ihren beiden letzten Vorrunden-Spielen gegen Inter Mailand und dem FC Barcelona kurz vor dem Aus, sie warfen danach Borussia Dortmund und den englischen Meister Manchester City aus dem Wettbewerb und machten in einem spektakulären Halbfinal-Rückspiel bei Ajax Amsterdam aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg. "Ich habe keine Angst vor dem FC Liverpool oder irgendeiner anderen Mannschaft auf der Welt. Sie haben auch nur elf Spieler auf dem Feld", sagte Tottenhams Moussa Sissoko.