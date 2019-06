Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool: Das Head-to-Head vor dem Champions-League-Finale

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo - in den vergangenen fünf Auflagen des Champions-League-Endspiels stand immer einer der beiden Topstars im Fokus der Partie. Der FC Barcelona und vor allem Real Madrid dominierten den Wettbewerb nach Belieben, ihre prominentesten Protagonisten standen in den Finals stets im Fokus. Und heute? Kein Ronaldo, kein Messi, kein spanischer Klub. Tottenham Hotspur und der FC Liverpool machen den Titel in der Königsklasse unter sich aus. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal andere Top-Stars. Doch welcher Klub hat die besseren Spieler in seinen Reihen und damit zumindest auf dem Papier die Nase vorn?