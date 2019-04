Sorge um Tottenham-Star Vertonghen: Belgier muss nach Zusammenprall vom Feld - So reagiert das Netz

Unglücklicher Zusammenstoß in der Königsklasse. Beim Halbfinalhinspiel zwischen den Tottenham Hotspurs und Ajax Amsterdam prallen Toby Aldeweireld und Jan Vertonghen in der 32. Minute nach einem Eckball der Hausherren mit den Köpfen zusammen. Beide bleiben liegen und müssen behandelt werden. Bei Vetonghen muss eine Blutung an der Stirn gestoppt werden, bei Alderweireld geht es nach kurzer Zeit weiter. Die Spurs spielen kurzzeitig zu zehnt.