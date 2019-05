Spurs-Coach Pochettino verteidigt Umgang mit verletztem Vertonghen: "Ich war nicht involviert"

Sorge um Tottenham-Star Vertonghen: Belgier muss nach Zusammenprall vom Feld - So reagiert das Netz

Netz kritisiert Entscheidung der Spurs

Vertonghen hatte sich bei einem heftigen Zusammenprall mit Mitspieler Toby Alderweireld im Gesicht verletzt und musste mehrere Minuten behandelt werden . Anschließend wurde er von den Team-Ärzten wieder aufs Feld gelassen, musste aber nur wenig später völlig benommen und gestützt von Betreuern das Spielfeld endgültig verlassen. Im Netz hatte es heftige Kritik an der Entscheidung der Spurs gegeben .

"Natürlich müssen wir die Spieler schützen", erklärte Pochettino. "Die Ärzte hatten entschieden, dass er weitermachen kann, aber dann fühlte er sich unwohl und musste runter. Ich war in die Entscheidung nicht involviert und will es auch in Zukunft nicht sein. Wenn sie wollen, dass er ausgewechselt wird, werde ich daran nicht zweifeln, sondern auf sie hören." Nun werde man den Spieler genauestens im Auge behalten, sollten sich noch weitere Symptome zeigen. Eine offizielle Diagnose vom Verein steht noch aus.