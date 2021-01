Tottenham-Star Kane verletzt: Mourinho rechnet mit wochenlanger Pause – und kritisiert Thiago

Tottenham-Trainer José Mourinho war nach der Niederlage gegen den FC Liverpool kaum noch zu halten. Nicht nur das 1:3 gegen den englischen Meister, sondern wahrscheinlich auch einen wochenlangen Ausfall von Stürmer-Star Harry Kane musste der Portugiese am Donnerstagabend hinnehmen. Vor allem auf Liverpool-Neuzugang Thiago war Mourinho stinksauer.

"Kane hat zwei Mal auf die Knöchel bekommen" , schimpfte der Portugiese. "Das erste Mal war es ein schlechtes Tackling von Thiago. Beim zweiten weiß ich nicht, wer es war. Aber er hat zwei Verletzungen in beiden Knöcheln, die zweite schlimmer als die erste", sagte Mourinho nach dem Topspiel gegen das Team von Jürgen Klopp. Und musste eine ernüchternde erste Diagnose aufstellen: "Er wird wohl ein paar Wochen fehlen."

Den Ausfall von Kane könne man demnach nicht so einfach kompensieren. Der englische Nationalstürmer ist absolut gesetzt in der Mannschaft der Spurs. "Es gibt einige Spieler, die man nicht ersetzen kann. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber ich glaube, dass wir damit jetzt zurecht kommen müssen." Eine genaue Diagnose der Verletzung von Kane steht noch aus. Am Sonntag (20.15 Uhr/Sky) steht bereits das nächste Pflichtspiel auf dem Plan. Gegen Brighton wird Kane jedoch aller Voraussicht nach ausfallen.