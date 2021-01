Tottenham auch dank 100. Son-Tor in der Spur - Klub kritisiert Spieler wegen Corona-Missachtung

Tottenham Hotspur ist in der englischen Premier League wieder auf Kurs. Mit einem deutlichen 3:0 (2:0)-Sieg über Leeds United hielt die Mannschaft von Trainer José Mourinho den Anschluss an die Spitze. Die Spurs trennen jetzt vier Punkte vom Tabellenführer FC Liverpool und dem punktgleichen Reds-Verfolger Manchester United. Gegen Leeds sorgten Harry Kane per Elfmeter (29.), Heung-min Son (43.) und Toby Alderweireld (50.) für die Tore, in der zweiten Minute der Nachspielzeit sah Matt Doherty die Gelb-Rote Karte. Der Südkoreaner Son feierte mit seinem Torerfolg seinen 100. Treffer im Trikot von Tottenham Hotspur. Anzeige

Im Vorfeld der Partie kam es allerdings zu Unruhen beim Klub aus Nord-London. Die Spurs haben drei seiner Profis wegen der Missachtung der geltenden Corona-Regeln und einer gemeinsamen Weihnachtsfeier scharf kritisiert. "Wir sind extrem enttäuscht und verurteilen dieses Bild, auf dem unsere Spieler zu Weihnachten gemeinsam mit Familie und Freunden zu sehen sind, scharf", erklärte der Klub in einer Stellungnahme am Samstag, "Insbesondere, weil wir wissen, welche Opfer alle im Land bringen, um während der Feiertage sicher zu bleiben."

Drei Spieler des Vereins sollen gemeinsam mit einem Profi von Ligakonkurrent West Ham United sowie Familie und Freunden Weihnachten gefeiert und damit gegen die geltenden Regeln in London verstoßen haben. In den sozialen Medien kursierten entsprechende Bilder der Spieler, deren Namen die Klubs nicht offiziell bestätigten. Besuche in anderen Haushalten und Treffen mit Personen aus anderen Haushalten sind in London zur Zeit verboten. In der britischen Hauptstadt gilt wegen steigender Corona-Infektionen derzeit die höchste Warnstufe 4.

Tottenham kündigt an: "Angelegenheit wird intern geregelt"